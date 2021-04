ചെന്നൈ: കോവിഡ് 19-നെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള വാക്സിന്‍ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും മെയ് ഒന്നു മുതല്‍ നല്‍കുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് മരുന്നു നിര്‍മ്മാണ കമ്പനികളില്‍നിന്ന് നേരിട്ട് വാക്സിന്‍ വാങ്ങാമെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷേ, വാക്‌സിന്‍ എവിടെ എന്ന ചോദ്യമാണ് രാജ്യത്തെമ്പാടുനിന്നും ഉയരുന്നത്. കേരളത്തിന് അടിയന്തരമായി 50 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിന്‍ വേണമെന്നാണ് കേരള സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ പറയുന്നത്.

വിഭ വാര്‍ഷ്നി

വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ പൊതുമേഖല കമ്പനികളെ പങ്കാളികള്‍ ആക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്ന് ഡൗണ്‍ ടു എര്‍ത്ത് മാഗസിന്‍ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്‍ വിഭ വാര്‍ഷ്ണി മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് 19 വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണവും ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ ഡൗണ്‍ ടു എര്‍ത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ലീഡ് റൈറ്റര്‍ കൂടിയാണ് വിഭ. ''നമ്മള്‍ നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടുതലായി വിശ്വാസത്തില്‍ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണശേഷിയുള്ള നാല് പ്രമുഖ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ല.'' വിഭ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിലവില്‍ രണ്ട് കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് വാക്സിന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. സിറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് ഇന്ത്യയും ഭാരത് ബയോടെക്കും. ബ്രിട്ടിഷ് - സ്വീഡിഷ് ബഹുരാഷ്ട്ര മരുന്ന് നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയായ അസ്ട്രസെനക്കയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പൂണെ ആസ്ഥാനമായുള്ള സിറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോവിഷീല്‍ഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം വാക്സിനായ കൊവാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭാരത് ബയോടെക്കാണ്.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഒഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് ആണ് ഭാരത് ബയോടെക്കിന് വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണ ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഐ.സി.എം.ആര്‍. ഈ ഒരു കമ്പനി മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നത് വ്യക്തമല്ലെന്ന് വിഭ വാര്‍ഷ്നി പറയുന്നു. ''പൊതുമേഖലയിലുള്ള കമ്പനികളെ കൊവാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ പങ്കാളികളാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്നനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ഷാമം വലിയൊരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.''

ഇന്ത്യയ്ക്ക് വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണ മേഖലയില്‍ മേല്‍ക്കൈ നേടിക്കൊടുത്ത മൂന്ന് പ്രമുഖ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങള്‍ - ഹിമാചല്‍പ്രദേശില്‍ കസൗളിയിലുള്ള സെന്‍ട്രല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ചെന്നൈയിലെ ഗിണ്ടിയിലുള്ള ബിസിജി വാക്സിന്‍ ലബോറട്ടറി, നീലഗിരിയിലെ കൂനൂരിലുള്ള പാസ്ചര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവ ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ല. ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രാക്ടീസസ് (ജി.എം.പി.) പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2008-ലാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കിയത്.

അന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന പി.എം.കെ. നേതാവ് അന്‍പുമണി രാമദാസിന് സ്വകാര്യ മരുന്നു നിര്‍മ്മാണ കമ്പനികളുമായുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധമാണ് ഈ നടപടിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് 2012-ല്‍ നീക്കമുണ്ടായെങ്കിലും വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താന്‍ ഇവയ്ക്കായിട്ടില്ല.

തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെങ്കല്‍പെട്ടിലുള്ള എച്.ബി.എല്‍. ഇന്റ്രേഗറ്റഡ് വാക്സിന്‍ കോംപ്ലക്സാണ് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത നാലാമെത്ത പൊതുമേഖല സ്്ഥാപനം. പ്രതിമാസം അഞ്ച് കോടി ഡോസ് വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഈ സ്ഥാപനം 2016-ല്‍ നിലവില്‍ വന്നെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് സാനിറ്റൈസര്‍ മാത്രമാണ്. നൂറേക്കറിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണകേന്ദ്രത്തില്‍ വാക്സിന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് താല്‍പര്യമുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളില്‍നിന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ഈ നിമിഷം വരെ ഇവിടെ പുരോഗതിയുമുണ്ടായിട്ടില്ല.

കോവിഡ് 19-ന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായി ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നിഷ്‌ക്രിയമായി തുടരുന്നതിനെയാണ് ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ചെങ്കല്‍പെട്ടിലെ എച്.ബി.എല്‍. ഐ.വി.സി. ഇനിയും വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തത് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാണെന്ന് തമിഴ്നാട് ഹെല്‍ത്ത് ഡവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടര്‍ റെക്സ് സര്‍ഗുണം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ''നിലവില്‍ ഇവിടെയുള്ള 275 ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കൃത്യമായി ശമ്പളം പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് . സ്വകാര്യമേഖലയെ വളര്‍ത്തുന്നതിനിടയില്‍ പൊതുമേഖല തകരുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ ഉദാഹരണമാണ് ഈ സ്ഥാപനം.''

കോവിഡ് 19-ന്റെ രണ്ടാം വ്യാപനം രൂക്ഷമാവുന്നതിനിടയില്‍ മൂന്ന് പൊതുമേഖല സ്ഥാപപനങ്ങളെ വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. മുംബൈയിലെ ഹാഫ്ക്കൈന്‍ ബയോ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍, ഹൈദരാബാദിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇമ്മ്യുണോളജിക്കല്‍ ലിമിറ്റഡ്, ബുലന്ദ്ഷെഹറിലെ ഭാരത് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കല്‍ ആന്റ് ബയോളജിക്കല്‍സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയെയാണ് പുതുതായി വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണ സംരംഭത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പങ്കാളികളാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ തനത് വാക്സിനായ കൊവാക്സിനായിരിക്കും ഈ കമ്പനികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക. എന്നാല്‍ ഇവയിലെ നിര്‍മ്മാണ സംവിധാനം നവീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനാല്‍ വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഇനിയും സമയമെടുത്തേക്കുമെന്ന് വിഭ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ''ഈ പട്ടികയിലും നമ്മള്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉള്‍പെട്ടിട്ടില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.'' വിഭ പറഞ്ഞു.

വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിലും വിതരണത്തിലും കൂടുതല്‍ സുതാര്യത ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിഭ പറയുന്നു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ വാക്സിന്‍ നയം വാക്സിന്‍ വില കൂടുന്നതിന് കാരണമായേക്കില്ല. ''വാക്സിന്‍ വില നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരാണ്. പൊതുമേഖലയില്‍ വാക്സിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനുണ്ട്.'' പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടുതലായി വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രക്രിയയില്‍ പങ്കാളികളാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ കൈവരിച്ച മേല്‍ക്കൈ തുടര്‍ന്നും നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കാവുകയുള്ളുവെന്ന് വിഭ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Content Highlights: Four public sector vaccine production centers are remain closed amid the shortage of covid vaccine