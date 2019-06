ന്യൂഡല്‍ഹി: റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ പാളംമുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിന്‍ തട്ടി നാല് പേര്‍ മരിച്ചു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഇറ്റാവ ജില്ലയിലുള്ള ബാല്‍റായി റെയില്‍വേസ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം.

ട്രെയിനില്‍ വന്നിറങ്ങിയ ശേഷം പാളംമുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ രാജധാനി എക്‌സ്പ്രസ് ഇവരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ജീതു(20), ലാല്‍ചന്ദ്ര(21), സുരേന്ദ്ര(20),പിന്റു(18) എന്നിവരാണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്.

സംഭവത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗിആദിത്യനാഥ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ഉറപ്പുവരുത്താനും അദ്ദേഹം നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

