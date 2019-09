ന്യൂഡല്‍ഹി: നാല് ഹൈക്കോടതികളിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരായി നിയമിച്ചു. കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഋഷികേശ് റോയ്, പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണമുരാരി, രാജസ്ഥാന്‍ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.രവിചന്ദ്ര ഭട്ട്, ഹിമാചല്‍പ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വി.രാമസുബ്രഹ്മണ്യന്‍ എന്നിവരെയാണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരായി നിയമിച്ചത്.

ഇതോടെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം 34 ആയി. നാല് പുതിയ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഇവര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തേക്കും.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൂടാതെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം 30-ല്‍ നിന്ന് 33 ആക്കി ഉയര്‍ത്താന്‍ ജൂലായില്‍ ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് അനുമതി നല്‍കിയത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമായിരുന്നു ഇത്. ഇതിന് മുമ്പ് 2009-ലാണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. അന്ന് 25-ല്‍ നിന്നാണ് 30 ആക്കി ഉയര്‍ത്തിയത്.

