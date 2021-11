ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ നാല് നവജാതശിശുക്കള്‍ വെന്തുമരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി കമലാ നെഹ്റു ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. ആശുപത്രിയിലെ നവജാത ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റിലാണ് തീ പടര്‍ന്നത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ 40 കുട്ടികള്‍ വാര്‍ഡിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരില്‍ 36 പേരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ട് മൂലമാകാം തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗം കൂടി ഉള്‍പ്പെടുന്ന ആശുപത്രിയുടെ മൂന്നാം നിലയിലെ വാര്‍ഡില്‍ രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. പത്തോളം ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകള്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയതായി ഫത്തേഗഡ് ഫയര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ മേധാവി ജുബര്‍ ഖാന്‍ അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ തങ്ങള്‍ സ്ഥലത്തെത്തി. യൂണിറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതരായി അടുത്തുള്ള വാര്‍ഡിലേക്ക് മാറ്റിയതായി മന്ത്രി വിശ്വാസ് സാരംഗ് പറഞ്ഞു.

സംഭവം വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും ദുഃഖകരവുമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാന്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിട്ടതായും മുഖ്യമന്ത്രി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

മരിച്ച കുട്ടികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നാല് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

