വിശാഖപട്ടണം: കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നാല് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് അസുഖം ഭേദമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രി വിട്ടു. പതിനെട്ട് ദിവസമായി വെന്റിലേറ്ററില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞുരുന്ന പെണ്‍കുഞ്ഞാണ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതിനെ തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആശുപത്രി വിട്ടത്.

കിഴക്കന്‍ ഗോദാവരി ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള ലക്ഷ്മി എന്ന ഗോത്രവര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്ത്രീക്ക് മെയ് മാസത്തിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥീരീകരിച്ചത്. പിന്നീടാണ് അവരുടെ നാല് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനും രോഗം സ്ഥീരീകരിച്ചതെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വിനയ് ചന്ദ് പറഞ്ഞു.

മെയ് 25ന് കുട്ടിയെ വിശാഖപട്ടണം വിഐഎംഎസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പതിനെട്ട് ദിവസം കുട്ടി വെന്റിലേറ്ററില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച വിഐഎംഎസ് ആശുപത്രി കുട്ടിയെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു. - കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടയില്‍ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയില്‍ 14 പുതിയ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ജില്ലയിലെ ആകെ കേസുകള്‍ 252 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഒരു മരണവും ജില്ലയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

