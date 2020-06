മുംബൈ: നഗരത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് വാതകച്ചോര്‍ച്ചയ്ക്ക് സമാനമായ ദുര്‍ഗന്ധം വമിക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിയന്ത്രണവിധേയമായതായി ബ്രിഹന്‍ മുംബൈ മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. ചെമ്പൂര്‍, ഗട്‌കോപാര്‍, കഞ്ജുര്‍മാര്‍ഗ്, വിഖ്രോലി, അന്ധേരി മന്‍ഖുര്‍ദ് എന്നീ പ്രദേശവാസികളാണ് ദുര്‍ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന് പരാതി നല്‍കിയത്.

'സാഹചര്യം ഇപ്പോള്‍ നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്, ദുര്‍ഗന്ധത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17 അഗ്നിരക്ഷാസേനാവാഹനങ്ങള്‍ സര്‍വസജ്ജീകരണങ്ങളോടെ അതാതിടങ്ങളില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആവശ്യമായ മറ്റ് തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് '. ബിഎംസി ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

Situation is under control. All necessary resources have been mobilised. Origin of the smell is being investigated.

17 fire appliances are on field equipped with public announcement system and ready for response if required. #BMCUpdates https://t.co/ceQmF9Zqyu — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) June 6, 2020

കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം നടത്തി വരുന്നതിനാല്‍ ദുര്‍ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ദുര്‍ഗന്ധം ശ്വസിക്കുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നവര്‍ നനഞ്ഞ തുണിയോ ടൗവ്വലോ മൂക്ക് മൂടുന്ന വിധത്തില്‍ ധരിക്കാനും അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതായും മന്ത്രി ആദിത്യ താക്കറെയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ബിഎംസിയുടെ ദുരന്തനിയന്ത്രണവിഭാഗം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും താക്കറെ അറിയിച്ചു.

With regards to the foul odour across some parts of Mumbai, as of now the Mumbai Fire Brigade has been activated with its SoPs. I appeal to all to stay indoors, not panic. Close your windows. @mybmc is actively monitoring this situation https://t.co/jOLvZdCfJW — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 6, 2020

ഗോവണ്ടിയില്‍ ഇന്ദിര അപാര്‍ട്‌മെന്റിന് സമീപം യുഎസ് വിറ്റാമിന്‍ കമ്പനിയില്‍ വാതകച്ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടായതായി വാര്‍ത്ത വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ദുര്‍ഗന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ വാതകച്ചോര്‍ച്ച കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നിരവധി പേര്‍ ദുര്‍ഗന്ധത്തെ കുറിച്ച് പരാതിയുയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Foul Smell in Several Mumbai Areas Triggers Panic About Gas Leak, BMC Says Situation Under Control