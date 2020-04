ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് 2005 ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ അനുസരിച്ച് ദേശീയ പദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നടപടികളെക്കുറിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ പുനര്‍ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും ആളുകളെയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെയും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നും കപില്‍ സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

നിയമം അനുസരിച്ച്, കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ദേശീയ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ വിചിത്രം എന്ന് പറയട്ടെ സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിശബ്ദത പാലിച്ചു. കേന്ദ്രം എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് ഏല്‍പ്പിച്ചതായി തോന്നുന്നു- സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

ആവശ്യമായ മനുഷ്യ-ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മതിയായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകളും ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് ഈ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാനാകില്ലെന്നും സിബല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അടിസ്ഥാന യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലാത്ത ബ്യൂറോക്രാറ്റുകള്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് നയങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുകയാണെന്നും സിബല്‍ ആരോപിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസ് നേരിടുന്നതിന് ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഒരു പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കിയില്ലെന്നും സിബില്‍ ആരോപിച്ചു.

