അഗര്‍ത്തല: ത്രിപുര മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന സി.പി.എം നേതാവുമായ മണിക്ക് സര്‍ക്കാരിന്റെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഗര്‍ത്തലയില്‍ നിന്നും 25 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള രസ്തര്‍മാത എന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് സംഭവം. പൊതുയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് അഗര്‍ത്തലയിലേക്ക് മടങ്ങവെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. അക്രമത്തിന് പിന്നില്‍ ബി.ജെ.പിയാണെന്ന് സി.പി.എം ആരോപിച്ചു.

പാര്‍ട്ടി യോഗം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മണിക് സര്‍ക്കാരിനും മറ്റ് പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ക്കും നേരെ ഒരു സംഘം ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. മണിക് സര്‍ക്കാരിന്റെ സംഘത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന എം.എല്‍.എ നാരായണ്‍ ചൗധരിക്ക് അക്രമത്തില്‍ പരിക്കേറ്റു. സംഘത്തിന്റെ വാഹനങ്ങളും തകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ പിന്നീട് പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി അഗര്‍ത്തലയില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

Tripura: Vehicle of CPM MLA Narayan Choudhury was allegedly vandalised by miscreants y'day following a ruckus which ensued while former CM Manik Sarkar was speaking at CPM meeting in Sepahijala's Bishalgarh Office Tilla. Addl police force was deputed outside office following it. pic.twitter.com/qYNef3R1dX