ന്യൂഡല്‍ഹി: അഴിമതി വിരുദ്ധ ഓംബുഡ്‌സ്മാനായ ലോക്പാലിന്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനായി സുപ്രീം കോടതി മുന്‍ ജസ്റ്റിസ് പിനാകി ചന്ദ്ര ഘോഷിനെ (പി.സി ഘോഷ്) നിയമിച്ചേക്കും. രാജ്യത്തെ ആദ്യ ലോക്പാലാണ് ജസ്റ്റിസ് പി.സി ഘോഷ്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടായേക്കും.

2017 മെയ് മാസത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് പി.സി ഘോഷ് നിലവില്‍ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ അംഗമാണ്. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, കല്‍ക്കട്ട ഹൈക്കോടതികളില്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്നിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ്, ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കര്‍ സുമിത്ര മഹാജന്‍, മുന്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ മുകുള്‍ റോഹ്ത്തഗി എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് ലോക്പാലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലകാര്‍ജന ഖാര്‍ഗേയും സമിതിയംഗമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സമിതി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തില്ല. ലോക്സഭയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയെ വെറും ക്ഷണിതാവാക്കിയ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഖാര്‍ഗെ ബഹിഷ്‌കരിച്ചത്.

വിജ്ഞാപനം വന്ന് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തും സര്‍ക്കാര്‍ തലപ്പത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ലോക്പാല്‍.

നാല് റിട്ടയേര്‍ഡ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരും നാല് റിട്ടയേര്‍ഡ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിരിക്കും ലോക് പാലിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍.

content highlights: Former SC Judge PC Ghose Likely to Be India's First Lokpal