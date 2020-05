ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനെ ഡല്‍ഹിയിലെ എയിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നെഞ്ചുവേദനയെ തുടര്‍ന്നാണിത്.

കാര്‍ഡിയോ തൊറാസിക് വാര്‍ഡില്‍ അദ്ദേഹം ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുകയാണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8.45 ഓടെയാണ് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെ ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് (എയിംസ്) ല്‍ എത്തിച്ചത്.

Coontent Highlights: Former Prime Minister Manmohan Singh admitted to AIIMS in Dellhi