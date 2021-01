ഇസ്ലാമാബാദ്: 2019 ഫെബ്രുവരി 26ന് ഇന്ത്യ ബാലാക്കോട്ടില്‍ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ മുന്നൂറ് ഭീകരവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വെളിപ്പെടുത്തല്‍. പാകിസ്താന്റെ മുന്‍ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി ആഘാ ഹിലാലി ഒരു ഉറുദു ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടിക്കിടെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത്.

2019 ഫെബ്രുവരി 14ന് പുല്‍വാമയില്‍ സി.ആര്‍.പി.എഫ്. വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണ് ഫെബ്രുവരി 26ന് ഇന്ത്യ, ബാലാക്കോട്ടിലെ ഭീകര പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കു നേരെ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. പാകിസ്താന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

ടെലിവിഷന്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ സാധാരണയായി പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തിന് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കാറുള്ള ഹിലാലിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍, ബാലാക്കോട്ട് ആര്‍ക്കും ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന പാക് നിലപാടിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പുകള്‍ക്കു മേല്‍ ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ ഭീകരവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവിടെ ഭീകരവാദികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അംഗീകരിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

content highlights: Former Pak diplomat admits 300 casualties in Balakot airstrike by India