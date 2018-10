ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ലൈംഗിക അതിക്രമ പരാതി നല്‍കിയതിന് ജോലിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ദേശീയവനിതാ കമ്മീഷനെതിരെ രണ്ട് മുന്‍ജീവനക്കാരികള്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

ലൈംഗിക അതിക്രമ പരാതി നല്‍കിയതിനാലാണ് കരാര്‍ പുതുക്കി നല്‍കാതെ ജോലിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയതെന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. 2016ല്‍ അന്നത്തെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി വി വി ബി രാജുവിനെതിരെയാണ് ജീവനക്കാരികള്‍ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നല്‍കിയതെന്ന് ഹാഫങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാന്‍ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ തയ്യാറായില്ലെന്നും പരാതിക്കാരെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. അന്നത്തെ അധ്യക്ഷ ലളിതാ കുമാരമംഗലം പരാതി അവഗണിച്ചു. മാത്രവുമല്ല, സ്ഥാനത്തു തുടരണമെങ്കില്‍ ജോലിയില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കൂവെന്ന് പരാതിക്കാരികളില്‍ ഒരാളോടു പറഞ്ഞതായും ഹൈക്കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലിയുടെ കരാര്‍ നീട്ടിക്കിട്ടാത്തതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പരാതിക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ വനിതാ കമ്മീഷന് വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഇടപെടുകയും എന്തുകൊണ്ടാണ് മറുപടി നല്‍കാത്തതെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനോട് ആരായുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതേസമയം വി വി വി രാജു ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചു. നിലവില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അടല്‍ ഇന്നൊവേഷന്‍ മിഷന്‍ ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ മേധാവിയാണ് രാജു. ആരോപണങ്ങള്‍ കള്ളമാണ്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനുള്ള പ്രതികാരമായി തന്നെയും വനിതാ കമ്മീഷനെയും അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് പരാതിക്കാരികളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ വനിതാ കമ്മീഷന്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

