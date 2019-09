ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗുജറാത്തിലെ മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എയും താക്കൂര്‍ വിഭാഗക്കാരുടെ നേതാവുമായ അല്‍പേഷ് താക്കൂര്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിക്കും. മുന്‍പ് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചു വിജയിച്ച രാധന്‍പുര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നുതന്നെയാവും ജനവിധി തേടുക. നേരത്തെ രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് എതിരായി വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അല്‍പേഷ് താക്കൂര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഞായറാഴ്ച ചേര്‍ന്ന ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയാണ് 38 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേയ്ക്കുള്ള ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് പുറത്തുപോയ മുന്‍ എംഎല്‍എ ധവാല്‍സിങ് നരേന്ദ്രസിങ് സാലയും ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഗുജറാത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ എം.എല്‍.എമാരായ അല്‍പേഷ് താക്കൂറും ധവാല്‍സിന്‍ സാലയും ജൂലായിലാണ് ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. പട്ടേല്‍ വിഭാഗക്കാരുടെ സമരങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഓ.ബി.സിയില്‍പ്പെട്ട താക്കൂര്‍ വിഭാഗക്കാരുടെ നേതാവായാണ് അല്‍പേഷ് ഉയര്‍ന്നുവന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം താക്കൂര്‍ സേന എന്ന പാര്‍ട്ടി രൂപവത്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

