ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിക്കെതിരേ ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ച യുവതിക്ക് പുനര്‍നിയമം നല്‍കി സുപ്രീം കോടതി. യുവതിയെ പിരിച്ചുവിട്ട ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി പഴയ ജോലിയില്‍ തിരിച്ചെടുത്തുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സ് ആണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

പിരിച്ചുവിട്ട കാലയളവിലെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്‍കിക്കൊണ്ടാണ് ജോലിയില്‍ പുനര്‍നിയമിച്ചത്. അതേസമയം ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച ഉടന്‍ യുവതി അവധിയില്‍ പ്രവേശിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

ജൂനിയര്‍ കോര്‍ട്ട് അസിസ്റ്റന്റായ യുവതി 2018-ലാണ് അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയിക്കെതിരേ ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് പരാതി നല്‍കിയത്. അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇവരെ ജോലിയില്‍ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. പരാതി ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് അന്വേഷിച്ചത്. യുവതി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളില്‍ കഴമ്പില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമിതി പിന്നീട് പരാതി തള്ളുകയും ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയിക്ക് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കുകയുമായിരുന്നു.

അതേസമയം കേസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കേസിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി പോലീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഭര്‍ത്താവിനെയും ബന്ധുവിനെയും പിരിച്ചുവിട്ടെന്നും തിരിച്ചെടുത്തെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

കേസിന്റെ നാള്‍വഴി

ഏപ്രില്‍ 20- ജസ്റ്റിസ് ഗോഗോയ്‌ക്കെതിരേ യുവതി ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു പരാതി നല്‍കുന്നു.

ഏപ്രില്‍ 23- ജസ്റ്റിുമാരായ ബോബ്‌ഡെ, ഇന്ദിര ബാനര്‍ജി,രമണ എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയെ അന്വേഷമത്തിന് നിയോഗിക്കുന്നു.

ഏപ്രില്‍ 24- ജസ്റ്റിസ് ബോബ്‌ഡെ പാനലില്‍ പരാതിക്കാരിയായ യുവതി സംശയമുന്നയിക്കുന്നു.

ഏപ്രില്‍ 25- പരാതിയെയും ആരോപണങ്ങളെയും തുടര്‍ന്ന് ജസ്റ്റിസ് രമണയെ പാനലില്‍നിന്നു പിന്‍വലിച്ച്് പകരം ഇന്ദു മല്‍ഹോത്രയെ സമിതിയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നു.



ഏപ്രില്‍ 30- ഇന്‍ഹൗസ് അന്വേഷണത്തില്‍ വിശ്വാസമില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് അന്വേഷണത്തോടു സഹകരിക്കില്ലെന്നു യുവതി തീരുമാനിക്കുന്നു.

മെയ്31- ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കുന്നു

മെയ് 6- ഇന്‍ഹൗസ് കമ്മറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു.

