ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി സുപ്രീംകോടതി മുന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര്‍.എം. ലോധക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി പരാതി. ലോധയുടെ സുഹൃത്തും സഹപ്രവര്‍ത്തകനുമായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ബി.പി.സിങിന്റെ ഇ-മെയില്‍ ഹാക്ക് ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.

സംഭവത്തില്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസ് കേസെടുത്തു. മേയ് 19-ന് രാത്രി ബി.പി.സിങിന്റെ മെയില്‍ ഐഡിയില്‍ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് ലോധക്ക് ഒരു സന്ദേശം ലഭിച്ചു. തന്റെ ബന്ധുവിന് ചികിത്സാ ആവശ്യത്തിനായി കുറച്ച് പണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. തന്റെ കൈവശം പണം കുറവാണെന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തരമായി നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു ഇ-മെയില്‍ സന്ദേശം.

പണം നല്‍കേണ്ട അക്കൗണ്ട് നമ്പറും നല്‍കിയിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ ലോധ രണ്ടു തവണയായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈ അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. മുമ്പ് പലതവണ ബി.പി.സിങുമായി ഇതേ ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല.

മേയ് 30-ന് ബി.പി.സിങിന്റെ മറ്റൊരു മെയില്‍ വന്നപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റിസ് ലോധ താന്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്നത്. തന്റെ മെയില്‍ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോഴാണ് ശരിയായതെന്നും കാണിച്ചായിരുന്നു ബി.പി.സിങ് മെയില്‍ ചെയ്തത്. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവരും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും ഡല്‍ഹി പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയുമായിരുന്നു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

