തിരുപ്പതി(ആന്ധ്രപ്രദേശ്): സി.ബി.ഐ മുന്‍ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന വി.വി ലക്ഷ്മിനാരായണ രാഷ് ട്രീയത്തിലേക്ക്‌. സ്വന്തമായി രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് ലക്ഷ്മിനാരായണ വ്യക്തമാക്കി.

1990 ബാച്ച് ഐ.പി.എസ് ഓഫീസറായ ലക്ഷ്മിനാരായണ വിവാദമായ സത്യം അഴിമതിക്കേസ്‌ അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ ഇദ്ദേഹം സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് സ്വയം പിരിയുകയായിരുന്നു.

കര്‍ഷകരുടെയും നെയ്ത്തുകാരുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും ദുരവസ്ഥയാണ് തന്നെക്കൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുപ്പിച്ചതെന്ന് ലക്ഷ്മിനാരായണ വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രാമങ്ങളുടെ പഴയ ഐശ്വര്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്തെ 13 ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ താന്‍ സഞ്ചരിച്ചു. കര്‍ഷകരോടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടും സംസാരിച്ച് താന്‍ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളുടയെും ജനകീയ പ്രകടപത്രികള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കി. ഇത് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന് സമര്‍പ്പിക്കും. ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഈ വികസന പ്രകടനപത്രികകള്‍ നടപ്പില്‍ വരുത്താനാകും തന്റെ പ്രവര്‍ത്തനമെന്നും ലക്ഷ്മിനാരായണ വ്യക്തമാക്കി.

content highlights: Former CBI joint director VV Lakshminarayana announced that he would enter the field of politics