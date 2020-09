നാഗേശ്വര റാവു | Photo; twitter/MNageswarRaoIPS

ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്തരിച്ച സ്വാമി അഗ്നിവേശിനെതിരേ അധിക്ഷേപ പരാമര്‍ശം നടത്തിയ സി.ബി.ഐ മുന്‍ അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ നാഗേശ്വര റാവുവിനെതിരേ വ്യാപക വിമര്‍ശനം. സ്വാമി അഗ്നിവേശ് കാവി വേഷധാരിയായ ഹിന്ദു വിരുദ്ധനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനായി കാലന്‍ ഇത്രയുംനാള്‍ കാത്തിരുന്നത് എന്തിനാണെന്നുമുള്ള നാഗേശ്വര റാവുവിന്റെ വിവാദ ട്വീറ്റിനെതിരേ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ ഉയരുന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സ്വാമി അഗ്നിവേശിന്റെ മരണം നടന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളിലായിരുന്നു റാവുവിന്റെ വിദ്വേഷപരമായ ട്വീറ്റ്. സ്വാമി അഗ്നിവേശ് ആട്ടിന്‍ തോലിട്ട ചെന്നായയാണെന്നും ഹിന്ദുമതത്തിന് അദ്ദേഹം വലിയ ദോഷം വരുത്തിയെന്നും റാവു ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.

ചരിത്രകാരന്‍ ഇര്‍ഫാന്‍ ഹബീബ്, ആക്ടിവിസ്റ്റ് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍, അഭിഭാഷകന്‍ നവ്ദ്വീപ് സിങ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രമുഖര്‍ റാവുവിന്റെ ട്വീറ്റിനെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.

നാഗേശ്വര്‍ റാവു അപമാനണെന്നും സ്വാമി അഗ്നിവേശിനെ അപമാനിച്ച റാവു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിലയില്‍ എന്തുചെയ്തുവെന്നും ഇര്‍ഫാന്‍ ഹബീബ് ചോദ്യമുയര്‍ത്തി. മരിച്ച വ്യക്തിയെ അപമാനിക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ ആകാമെന്നും എന്നാല്‍ അത് ഹിന്ദുയിസമല്ലെന്നും നാഗേശ്വര്‍ ചികിത്സ തേടണമെന്നും ഇര്‍ഫന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വെറുക്കപ്പെട്ട വൈറസുകളില്‍ നിന്ന് ഭഗവാന്‍ കൃഷ്ണന്‍ ഹിന്ദുവിനേയും ഹിന്ദുസ്ഥാനേയും രക്ഷിക്കട്ടെയെന്നാന്ന് റാവുവിന്റെ വിവാദ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

GOOD RIDDANCE @swamiagnivesh

You were an Anti-Hindu donning saffron clothes.

You did enormous damage to Hinduism.

I am ashamed that you were born as a Telugu Brahmin.

మేక వన్నె పులి

गोमुख व्याग्रं

Lion in sheep clothes



My grievance against Yamaraj is why did he wait this long! https://t.co/5g7oKL62pO — M. Nageswara Rao IPS (@MNageswarRaoIPS) September 11, 2020

ഇത്തരം ചിന്തകള്‍ മനസ്സില്‍വെച്ചാണോ റാവു അടുത്തകാലം വരെ സര്‍ക്കാരിനെ സേവിച്ചതെന്ന് നവ്ദ്വീപ് സിങ് വിമര്‍ശിച്ചു. സ്വാമി അഗ്നിവേശിനെ അപമാനിച്ച റാവുവിനെതിരേ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയരുമ്പോഴും താന്‍ പറഞ്ഞതില്‍ തെറ്റില്ലെന്ന നിലപാടില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ് നാഗേശ്വര റാവു. താന്റെ ഭാഗം ശരിയാണെന്ന് വാദിച്ച് തനിക്കെതിരേയുള്ള ട്വീറ്റുകള്‍ക്ക് റാവു മറുപടിയും നല്‍കുന്നുണ്ട്.

You are a disgrace. Can imagine what all you must have done as a police officer? Abusing the dead may be Hindutva but is certainly not Hinduism. Better late than never. Get yourself treated. https://t.co/Shh4zlmduc — S lrfan Habib (@irfhabib) September 12, 2020

The tweet by this retired IPS officer goes against the very tenets of religion and basic humanity. To think that he was serving in the Govt and dealing with public with such thoughts at the back of his mind just a few days ago.... — Navdeep Singh (@SinghNavdeep) September 12, 2020

@RahulEaswar Ji

Hinduism is NOT Faith. It's Dharma. Faith is blind belief &Hinduism is against it. Critical Inquiry informs Dharma.



Vishnu took 9 avatars so far to kill Adharmics, which we celebrate as festivals. Are these festivals Hate Virus?



Are U follower of @swamiagnivesh? https://t.co/e57L4diWGT — M. Nageswara Rao IPS (@MNageswarRaoIPS) September 11, 2020

