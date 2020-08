ദിസ്പുര്‍: അസം മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി തരുണ്‍ ഗൊഗോയ്ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

"കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ഞാനുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വന്നവര്‍ ഉടന്‍ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണം"- തരുണ്‍ ഗൊഗോയ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I have been tested Covid 19 positive yesterday. People who came in contact with me during Last few days they should go for Covid test immediately.