ആയുധങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത വനപാലകര്‍ എങ്ങനെയാണ് ആയുധധാരികളായ കാട്ടുകള്ളന്മാരെ നേരിടുക? കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറുകളോട് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷന്‍ ബഞ്ച് ചോദിച്ചു. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വനം കൊള്ളക്കാര്‍ വേണ്ടത്ര നവീന ആയുധങ്ങളുമായിട്ടാണ് കാട്ടില്‍ കയറുന്നത്. മൃഗവേട്ട മാത്രമല്ല, വിലപിടിപ്പുള്ള തടികളും അവര്‍ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നു. വനപാലകര്‍ക്ക് സ്വയംരക്ഷക്ക് മാത്രമല്ല വനസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാന്‍ കൂടി ഫലപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ? ചിന്തോദ്ദീപമായ ചോദ്യമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉന്നയിച്ചത്.

അസം, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വേണ്ടത്ര ആയുധസജ്ജീകരണങ്ങള്‍ വനപാലകര്‍ക്കുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഫലപ്രദമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കേസിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അഭിഭാഷകര്‍ കോടതിക്ക് നല്‍കും. കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി സൊളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത ഹാജരായിരുന്നു.

കാട്ടില്‍ വനപാലകര്‍ കാട്ടുകള്ളന്മാരുടെ വെടിയേറ്റു വീണാല്‍ രക്ഷക്ക് ആരുണ്ട്? അവരുടെ നിലവിളി വനരോദനമായി മാറുമെന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. വനപാലകരെ നവീന ആയുധങ്ങള്‍ നല്‍കി സജ്ജമാക്കണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

രാജസ്ഥാനില്‍ കാട്ടുകള്ളന്മാരെ നേരിട്ട വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് എതിരെ പോലീസ് കേസുണ്ടായി. അത് തടയാനാണ് കോടതിയില്‍ അവര്‍ കേസ് കൊടുത്തത്. പോലീസിന്റെ കേസ് നടപടികള്‍ സുപ്രീം കോടതി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വനപാലകര്‍ക്ക് സ്വയംരക്ഷക്കുള്ള ഫലപ്രദമായ സംവിധാനം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ആനക്കൊമ്പും കടുവത്തോലും കരടിയുടെ അവയവങ്ങളും കസ്തൂരിമാനിന്റെ ശരീരവും ഹിമപ്പുലിയുടെ തോലും കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ കൊമ്പും മറ്റുമാണ് കൂടുതലായി കാട്ടുകള്ളന്മാരുടെ കൈകളില്‍ എത്തുന്നത്. അവരാകട്ടെ യന്ത്രത്തോക്കുകളുമായിട്ടാണ് കൊള്ളക്കിറങ്ങുന്നത്.

എന്നാല്‍, നമ്മുടെ വനപാലകരുടെ കൈയില്‍ ഒരു പക്ഷെ, പൊട്ടത്തോക്കായിരിക്കും കാണുകയെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകന്‍ പറഞ്ഞു. ഈ സ്ഥിതി മാറ്റാന്‍ കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടുത്ത മാസം കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

Content Highlights: Forest officers should be armed against thieves, says Supreme court