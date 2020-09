ന്യൂഡല്‍ഹി: പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും മറ്റ് പാര്‍ശ്വവത്കൃത വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും ഗുണകരമായ നിയമങ്ങള്‍ രൂപവത്കരിച്ചതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

കാര്‍ഷിക ബില്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ദീനദയാല്‍ ഉപാധ്യായയുടെ 104-ാം ജന്മവാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങില്‍ പ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കര്‍ഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന വാഗ്ദാനം നല്‍കിയാണ് പല സര്‍ക്കാരും രൂപവത്കരിച്ചത്. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് എന്താണ് ലഭിച്ചത്?- ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ വല മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. കര്‍ഷകര്‍ക്കോ തൊഴിലാളികള്‍ക്കോ അവ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചുമില്ല. കര്‍ഷകര്‍ നിയമങ്ങളാല്‍ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിലയില്‍ തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് കര്‍ഷകരെ ഇവ തടഞ്ഞു. കര്‍ഷകരുടെ ഉത്പാദനം വര്‍ധിച്ചുവെങ്കിലും അവരുടെ വരുമാനം കൂടാതിരിക്കാന്‍ ഇത് കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: for the first time in decades, central government formed laws which benefits farmers-modi