ഭോപ്പാല്‍: കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി രാജ്യത്ത് കൂടുതല്‍ ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മധ്യപ്രദേശില്‍ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം കാറ്റില്‍പറത്തി ഒരു ജൈന സന്ന്യാസിയെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ വന്‍ജനക്കൂട്ടമാണ് ഇരച്ചെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച സാഗര്‍ ജില്ലയിലാണ് സാമൂഹിക അകലം സംബന്ധിച്ച പ്രോട്ടോക്കോളുകളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനം നടന്നത്.

മധ്യപ്രദേശില്‍ ഇതുവരെ നാലായിരത്തോളം പേര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കകയും 225 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാഗര്‍ ജില്ലയിലെ ബാന്ദ പട്ടണത്തിലാണ് പ്രമന്‍സഗര്‍ എന്ന സന്ന്യാസിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിവാരങ്ങള്‍ക്കും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെത്തി സ്വീകരണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

സംഘാടകര്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാഗര്‍ അഡീഷണല്‍ എസ്.പി. പ്രവീണ്‍ ഭൂരിയ പറഞ്ഞു.

Horrible shivraj chauhan raping the sacrifice of 130cr Indian in curbing the virus in MP, this celebration is going on in banda sagar district MP of jain monk pic.twitter.com/9nMxb3wP34 — social watch (@jaq577) May 13, 2020

