ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ ചര്‍ച്ചകളോ, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്രമോ തടയാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ഇത്തരത്തുള്ള ഏതൊരു നീക്കവും നിയമവ്യവഹാരത്തെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമെന്നും അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ വേണുഗോപാല്‍. അപൂര്‍ങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ കേസുകളില്‍ മാത്രമാണ് സുപ്രീം കോടതി കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കുകയെന്നും കെ.കെ.വേണുഗോപാല്‍ എന്‍ഡിടിവിയോട് പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യകരമായ ജനാധിപത്യത്തിന്, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ തുറന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ തടയരുത്. പരിധി ലംഘിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സുപ്രീം കോടതി സാധാരണയായി വിമര്‍ശനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കില്ല. സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ ട്വിറ്റര്‍ അടക്കമുള്ള സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയോ വിമര്‍ശിക്കുകയോ ചെയ്ത സംഭവങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറയ്ക്കുന്നത് അനാവശ്യമായിരിക്കും. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു നീക്കവും കൊണ്ടുവരരുത്. നമുക്ക് തുറന്ന ജനാധിപത്യവും തുറന്ന ചര്‍ച്ചകളും ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എന്തെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാല്‍, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ സുപ്രീം കോടതിക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ. കോടതി അലക്ഷ്യമില്ലെങ്കില്‍ സുപ്രീം കോടതി ആവഴിക്ക് പോകില്ലെന്നും അപൂര്‍വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ കേസുകളില്‍ മാത്രമാണ് സുപ്രീം കോടതി കോടതി കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കുകകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

