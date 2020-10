ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഒന്നര മാസത്തിനിടയില്‍ ആദ്യമായി സജീവ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം എട്ട് ലക്ഷത്തില്‍ താഴെ എത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം. രാജ്യത്ത് ആകെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകളില്‍ 10.7 ശതമാനം മാത്രമാണ് സജീവ രോഗികളെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

" ഇന്ത്യ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. 1.5 മാസത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി സജീവ കേസുകള്‍ 8 ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയെത്തി. മൊത്തം പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ 10.70% മാത്രമാണ് സജീവ കേസുകള്‍." - ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിന് രാജ്യത്ത് 7,85,996 സജീവ കേസുകളുണ്ടായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ 18 ന് സജീവ കേസുകള്‍ 10,17,754 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 28 ന് ശേഷം കണക്കുകള്‍ ക്രമേണ കുറയുകയും ഒമ്പത് ലക്ഷത്തില്‍ താഴെയായി തുടരുകയും ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച, സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണം 7,95,087 ആയി കുറഞ്ഞു.

രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണവും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ കാണിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ 65,24,595 പേര്‍ രോഗമുക്തരായിട്ടുണ്ട്. 87.78 ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. 1,12,998 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 1.52 ശതമാനമാണ് രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണ നിരക്ക്. 74,32,680 പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona



India crosses a Significant Milestone.



Active caseload below 8 lakh for the first time after 1.5 months.



Active caseload only 10.70% of Total Positive Cases.https://t.co/FeIaNdnkJv pic.twitter.com/SHUmoXriEy — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 17, 2020

Content Highlights: For first time in 1.5 months, India’s active Covid-19 cases below 8 lakh says Union ministry of health and family welfare