മുംബൈ: ആഡംബര കപ്പലിലെ ലഹരിമരുന്ന് കേസില്‍ ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകന്‍ ആര്യന്‍ ഖാന് ജാമ്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കില്‍ റിലീസ് ഉത്തരവ് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളില്‍ ജയിലിലെത്തണം. ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബെയില്‍ ബോക്‌സില്‍ വൈകീട്ട് അഞ്ചരക്കുള്ളില്‍ റിലീസ് ഉത്തരവ് ലഭിക്കണം. ജയില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം അഞ്ചരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഉത്തരവ് ബെയില്‍ ബോക്‌സില്‍ എത്തുന്നതെങ്കില്‍ അടുത്ത ഒരു രാത്രികൂടി ആര്യന് ജയിലിനുള്ളില്‍ തന്നെ കഴിയേണ്ടിവരും.

ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറോളമായെങ്കിലും ആര്യന് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച ജാമ്യ ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് പ്രത്യേക ആന്റി-നാര്‍ക്കോട്ടിക് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നതാണ് ആദ്യനടപടി. ഇതിനുശേഷം ആന്റി-നാര്‍ക്കോട്ടിക് കോടതിയാണ് ആര്യന്റെ റിലീസ് ഓര്‍ഡര്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുക. ഈ ഉത്തരവാണ് ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിന് പുറത്തെ ബെയില്‍ ബോക്‌സില്‍ ലഭിക്കേണ്ടത്.

ദിവസത്തില്‍ മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ ജയിലിലെ ബെയില്‍ ബോക്‌സ് തുറക്കുകയുള്ളു. രാവിലേയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകീട്ടുമാണിത്. ഇന്ന് അഞ്ചരയ്ക്കുള്ളില്‍ റിലീസ് ഓര്‍ഡര്‍ ഈ ബോക്‌സില്‍ എത്തിയാല്‍ ജയില്‍ അധികൃതര്‍ ഇതുകൈപറ്റി ആര്യനെ ഇന്നുതന്നെ പുറത്തിറക്കും. മറിച്ചാണെങ്കില്‍ ആര്യനെ വീട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ ഷാരൂഖും കുടുംബവും ഒരുദിവസംകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

ഇന്നു വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളില്‍ നടപടികളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ആര്യനെ പുറത്തിറക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ സതീഷ് മനെഷിന്‍ഡെ പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്ന് ജാമ്യ ഉത്തരവിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഇന്നുതന്നെ ലഭിക്കും. ഇതുകിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ എത്രയും വേഗം ആവശ്യമായ രേഖകളെല്ലാം സഹിതം എന്‍ഡിപിഎസ് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഓക്ടോബര്‍ രണ്ടിനാണ് മുംബൈ തീരത്തെ ആഡംബര കപ്പലിലെ റെയ്ഡിനിടെ ആര്യനേയും സംഘത്തേയും നാര്‍കോട്ടിക് കണ്‍ട്രോള്‍ ബ്ര്യൂറോ (എന്‍സിബി) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 24 ദിവസത്തെ ജയില്‍ വാസത്തിന് ശേഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ആര്യന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ആര്യനൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ അര്‍ബാസ് മെര്‍ച്ചന്റ്, മുന്‍മുണ്‍ ധമേച്ച എന്നിവര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.

