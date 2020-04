ഷില്ലോങ്: ഡോക്ടറെന്ന നിലയില്‍ രോഗികള്‍ക്കായി ജീവിതമുഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും കോവിഡ്-19 രോഗിയെന്ന ലേബല്‍ അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍കിയത് നാട്ടുകാരുടെ തിരസ്‌കരണമാണ്. ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഷില്ലോങ്ങില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന സ്വന്തം ആശുപത്രിയില്‍ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം സംസ്‌കാരത്തിനായി കാത്തു കിടന്നത് 36 മണിക്കൂറാണ്. നോങ്‌പോയിലെ എസ്‌റ്റേറ്റില്‍ അദ്ദേഹത്തെ സംസ്‌കരിക്കരിക്കണമെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ ആഗ്രഹം നാട്ടുകാരുടെ എതിര്‍പ്പ് മൂലം മാറ്റേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു.

മേഘാലയയിലെ ആദ്യ സ്വകാര്യആശുപത്രികളിലൊന്നിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് മരിച്ച ഡോക്ടര്‍. കൊറോണ ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് 69 വയസായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സ്ഥലത്ത് മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാനുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശ്രമം നാട്ടുകാര്‍ ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞു. കൊറോണബാധിച്ച് മരിച്ചയാളെ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് സംസ്‌കരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അവര്‍ തീര്‍ത്തു പറഞ്ഞു. മേഘാലയയില്‍ ആദ്യം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയാണിത്.

തുടര്‍ന്ന് ഈ വിഷയത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. റിയാത് സാംതിയ പ്രെസ്‌ബൈറ്റീരിയന്‍ പള്ളി അധികൃതര്‍ സംസ്‌കാരം പള്ളിയില്‍ നടത്താന്‍ അനുമതി നല്‍കി. ഡോക്ടറുടെ മൃതദേഹം പള്ളി സെമിത്തേരിയില്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പ്രകാരം വ്യാഴാഴ്ച സംസ്‌കരിച്ചു. ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ കരുണ കാണിക്കുകയാണ് ആവശ്യമെന്നും അതിന് തയ്യാറായ പള്ളി അധികൃതരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും കോണ്‍റാഡ് സാങ്മ ട്വിറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു. പള്ളി സെമിത്തേരിയില്‍ ഒഴികെ മറ്റെവിടെയും ഡോക്ടറുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാന്‍ അനുമതി നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

ഡോക്ടറുടെ മൂന്ന് അകന്ന ബന്ധുക്കള്‍ മാത്രമാണ് പള്ളിയില്‍ നടന്ന സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ഡോക്ടറുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ ആറ് പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ രണ്ട് സഹായികളും ഉള്‍പ്പെടെ ഡോക്ടറുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ എട്ട് പേര്‍ക്ക് ഇതു വരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡോക്ടറുടെ മകളുടെ ഭര്‍ത്താവ് ന്യൂയോര്‍ക്ക്, ഡല്‍ഹി എന്നിവടങ്ങളില്‍ മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. മാര്‍ച്ച് 24 നാണ് ഇയാള്‍ ഷില്ലോങ്ങില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഡോക്ടര്‍ക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

ഡോക്ടറുടെ രണ്ട് പെണ്‍മക്കളും അതേ അശുപത്രിയില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരികയാണ്. ആണ്‍മക്കള്‍ ആശുപത്രികാര്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നു. 1991 ല്‍ സ്ഥാപിച്ച അശുപത്രിയ്ക്ക് ഷില്ലോങ്ങിലും നോങ്‌പോയിലുമായി രണ്ട് ശാഖകളുണ്ട്. സേവനമികവിന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആശുപത്രി ഉദാരമായ ചികിത്സയ്ക്കും പ്രശസ്തമാണ്. ഡോക്ടര്‍ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും ഇവര്‍ക്ക് നേരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നതായി ബന്ധുക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

