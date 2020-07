ഗുവാഹാത്തി: കനത്തമഴയില്‍ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി നിറഞ്ഞ് പൊബിതോറ വന്യജീവി സങ്കേതം വെള്ളത്തിനടയിലായതോടെ സങ്കേതത്തിലെ കാണ്ടാമൃഗങ്ങള്‍ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകളില്‍ അഭയം തേടി. ഈ വര്‍ഷം അസമിലുണ്ടായ പ്രളയം 40 ലക്ഷത്തോളം പേരെയാണ് ബാധിച്ചത്. 97 പേര്‍ മരിച്ചു. പ്രളയം നീണ്ടുനിന്നതോടെ വന്യജീവിത സങ്കേതം വെളളത്തിനടിയിലായി. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതായതോടെ മൃഗങ്ങള്‍ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു.

വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ 90 ശതമാനം ഭാഗവും വെളളത്തിനടയിലാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവിടെ സാധാരണമാണെങ്കിലും മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വര്‍ഷം സ്ഥിതി അല്‍പം ഗുരുതരമാണ്- ഗുവഹാത്തി വൈല്‍ഡ് ഡിവിഷന്‍ ഡിഎഫ്ഒ ജിതേന്ദ്ര കുമാര്‍ പറയുന്നു. ജൂലായില്‍ മാത്രം ഒന്നിലധികം തവണയാണ് വെളളം ഉയര്‍ന്നത്. 20 ദിവസത്തിനിടയില്‍ മൂന്നുതവണ. സാധാരണഗതിയില്‍ ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ പകുതി വരെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ നില്‍ക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

ഭക്ഷണം തേടി വെള്ളിയാഴ്ച കാണ്ടാമൃഗങ്ങള്‍ റേഞ്ച് ഓഫീസ് പരിസരത്തും എത്തിയിരുന്നു. കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാരത്തിനായി അന്നുമുതല്‍ റേഞ്ച് ഓഫീസര്‍ മുകുള്‍ തമുലി ഗേറ്റുകള്‍ സ്ഥിരമായി തുറന്നുവെക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് പുല്ലുവെട്ടി അവയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഗ്രാമവാസികളും മൃഗങ്ങളെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നില്ല. 'ഞാന്‍ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണമില്ലാതെ അവ നമ്മെ ആക്രമിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ അയല്‍ക്കാര്‍ക്ക് അല്പം ഭയമുണ്ട്.' ഗ്രാമവാസിയായ നാഥ് പറയുന്നു. നാഥിന്റെ വീട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞ വെളളിയാഴ്ചയാണ് കാണ്ടാമൃഗങ്ങള്‍ എത്തുന്നത്. രാജമയോങ് ഗ്രാമത്തിലെ മൂന്നുവീടുകളിലായി അഞ്ചോളം കണ്ടാമൃഗങ്ങളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

'നിരവധി കാണ്ടാമൃഗങ്ങള്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ വന്നുപോകുന്നുണ്ട്. കുടുംബങ്ങളുമായി ഞങ്ങള്‍ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവര്‍ക്കാവശ്യമായ സഹായം നല്‍കാനുളള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആളുകള്‍ക്കിടയില്‍ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിനാല്‍ അവര്‍ മൃഗങ്ങളെ ഓടിക്കുകയില്ല. അവരുടെ വീടുകളില്‍ എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടമുണ്ടായാല്‍ ഞങ്ങള്‍ അത് നികത്തും.'റേഞ്ച് ഓഫീസര്‍ മുകുള്‍ തമുലി പറഞ്ഞു.

കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം കാണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ പര്യായമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും കുറച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന പൊബിതോറയിലാണ് ലോകത്തില്‍ കണ്ടാമൃഗസാന്ദ്രത കൂടുതലുളളത്.

'വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ 16 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശത്ത് 102 കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുണ്ട്, അതിനര്‍ത്ഥം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് ആറ് മുതല്‍ ഏഴ് വരെയെന്ന് കണക്കാക്കാം.കാസിരംഗയില്‍ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത്.' തമുലി പറയുന്നു.

