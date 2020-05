കൊല്‍ക്കത്ത: അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായ ഉംപുന്‍ ബുധനാഴ്ച മണിക്കൂറുകളോളം വീശിയടിച്ച ശേഷം വിനാശകരമായ കാഴ്ചകളോടെയാണ് കൊല്‍ക്കത്ത നഗരം വ്യാഴാഴ്ച ഉണര്‍ന്നത്.

റോഡുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയാലയി. വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തകര്‍ന്നു. വൈദ്യുതിയുമില്ല. ഉംപുന്‍ പിഴുതെറിഞ്ഞ മരങ്ങള്‍ക്കടിയിലായി വാഹനങ്ങളും മറ്റും. കൊല്‍ക്കത്ത വിമാനത്താവളവും വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. വിമാനത്താവളത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും തകര്‍ന്നു.

ഉംപുന്‍ അടങ്ങിയ ശേഷം പുലര്‍ച്ച ഒന്നരയോടെയാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. കൊല്‍ക്കത്ത നഗരം സാധാരണ രീതിയിലാകുന്നതിന് ദിവസങ്ങളെടുക്കുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വെള്ളംകയറിയത് നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം കൂടുതല്‍ ദുഷ്‌കരമാക്കി. അവശ്യസേവനങ്ങളേയും സാരമായി ബാധിച്ചു.

വൈദ്യുതി തടസ്സത്തെ തുടര്‍ന്ന് നെറ്റ് വര്‍ക്കും തകരാറിലായി. ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനടക്കം തടസ്സം നേരിട്ടു.

കൊടുങ്കാറ്റില്‍ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലുമായി 24 പേര്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ 12 പേരാണ് മരിച്ചത്. ബംഗാളിന്റെ കിഴക്കന്‍ മദിനിപുര്‍ ജില്ലയിലെ ദിഗ തീരത്ത് ബുധനാഴ്ച 2.30നാണ് കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

മണിക്കൂറില്‍ 160-170 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ വീശിയടിച്ച് 190 വരെ വേഗമാര്‍ജിച്ചു.ഇരു സംസ്ഥാനത്തുമായി ഏഴുലക്ഷത്തോളം പേരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ബംഗാളിലെ നോര്‍ത്ത്, സൗത്ത് 24 പര്‍ഗനാസ് ജില്ലകള്‍ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞു.

