ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തിലെ പ്രളയബാധിതര്‍ക്ക് സഹായ വിതരണത്തിന് അപ്പീല്‍ അധികാരിയായി സ്ഥിരം ലോക് അദാലത്തിനെ നിയമിച്ച ഉത്തരവിന് എതിരായ ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എല്‍.നാഗേശ്വര്‍ റാവു, ഹേമന്ത് ഗുപ്ത എന്നിവരടങ്ങിയ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചത്

പ്രളയ സഹായ വിതരണത്തിന് ജില്ലതോറും പ്രാഥമികതല അധികാരിയായി എ.ഡി.എമ്മിന്റെയോ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെയോ നേതൃത്വത്തില്‍ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ. വേണുഗോപാല്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരാതിയുണ്ടെങ്കില്‍ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയെ സമീപിക്കാമെന്നും അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സുതാര്യതയും നിഷ്പക്ഷതയും ഉറപ്പാക്കാന്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അധികാരമുള്ള സ്വതന്ത്ര അപ്പീല്‍ അധികാരി ഉണ്ടാകുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ജില്ലാ ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവില്‍ ആക്ഷേപമുള്ളവര്‍ക്കു അറുപതുദിവസത്തിനകം സ്ഥിരം ലോക് അദാലത്തില്‍ പരാതി പറയാമെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ് അതോറിറ്റി നിയമ പ്രകാരം നിയമിതമായ ലോക് അദാലത്തല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ നിയമ പ്രകാരമുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. അറ്റോര്‍ണി ജനറലിന് പുറമെ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കോണ്‍സല്‍ ജി പ്രകാശുമാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായത്.

