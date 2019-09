പട്‌ന: കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ ബീഹാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീല്‍ കുമാര്‍ മോദിയേയും കുടുംബത്തേയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് മൂന്നുദിവസമായി സുശീല്‍ മോദിയുടെ കുടുംബം പട്‌നയിലെ വീട്ടില്‍ പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന രാജേന്ദ്ര നഗര്‍ റെസിഡന്‍സ് ഏരിയ പൂര്‍ണമായും വെള്ളക്കെട്ടില്‍ മുങ്ങിയിരുന്നു.

ദേശിയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയെത്തിയാണ് സുശില്‍ കുമാര്‍ മോദിയെയും കുടുംബത്തെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. എന്നാല്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല.

പട്‌നയിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ബീഹാറില്‍ കൂടുതല്‍ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്‌ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് വ്യോമസേന ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ കേന്ദ്രം അയച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

#WATCH: Bihar Deputy Chief Minister Sushil Modi who was stranded at his residence in Patna, rescued by National and State Disaster Response Forces personnel. #BiharFlood pic.twitter.com/WwdbAcTWy6 — ANI (@ANI) September 30, 2019

Content Highlights: Flood; Bihar deputy CM Sushil Modi and family rescued 3 days after being stranded at home