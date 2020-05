മുംബൈ: ലണ്ടനില്‍ നിന്ന് 326 ഇന്ത്യാക്കാരുമായി ആദ്യവിമാനം മുംബൈയിലെത്തി. ലണ്ടനില്‍ നിന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് വിമാനം പുറപ്പെട്ടത്. മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവജി അന്താരാഷ്ട്രവിമാനത്താവളത്തിലാണ് വിമാനമിറങ്ങിയത്.

യാത്രക്കാരുടെ സഹകരണത്തിന് യുകെയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മിഷന്‍ അഭിനന്ദനമറിയിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ സജ്ജമാക്കുമെന്നും ഹൈക്കമ്മിഷന്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

First evacuation flight for Mumbai took off from London today with 326 Indians on board. We appreciate your patience🙏 More destinations being covered soon. Stay with us. @DrSJaishankar @harshvshringla @MEAIndia @CGI_Bghm @IndiaInScotland @RuchiGhanashyam https://t.co/iMC62errT3