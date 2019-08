ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉന്നാവ് പെണ്‍കുട്ടിയെ പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് എം പി ശശി തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ് വിവാദത്തില്‍.

ഉന്നാവിന്റെ മകളുടെ ക്ഷേമത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിച്ചേ മതിയാകൂ. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അവള്‍ക്ക് അവളുടെ വിശുദ്ധി നഷ്ടമായി, അവളുടെ രക്ഷിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും അഭിഭാഷകനും ഇപ്പോഴും അവളുടെ ജീവനുവേണ്ടി, അന്തസിനായി പോരാടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സര്‍ക്കാരിനു ചെയ്യാനാവുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും മികച്ച ചികിത്സാസൗകര്യവും അവള്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നു.- എന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ്.

The government should show much more concern for the well-being of #UnnaoKiBeti. In the last year she has lost her innocence, her parents, relatives& lawyer, & is still fighting for her life &dignity. She deserves support & the best medical attention that the Govt can provide.