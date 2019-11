ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹരിയാണയില്‍ കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണ അഞ്ചുവയസ്സുകാരി മരിച്ചു. കര്‍ണാല്‍ ഗരൗന്ധ ഹര്‍സിങ്പുര ഗ്രാമത്തിലെ കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണ ശിവാനിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മരണപ്പെട്ടത്. അമ്പതടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണ ശിവാനിയെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

കഴിഞ്ഞദിവസം വീടിന് സമീപം കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ശിവാനി കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണത്. കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാര്‍ തന്നെ പണിതിരുന്ന കുഴല്‍ക്കിണറായിരുന്നു ഇത്. തുടര്‍ന്ന് രാത്രി വൈകിയും കുട്ടിയെ കാണാത്തതിനാല്‍ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയും കുട്ടി കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ ക്യാമറ ഓണാക്കി കുഴല്‍ക്കിണറിനായി എടുത്ത കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കിയാണ് കുട്ടി വീണെന്നത് നാട്ടുകാര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പിന്നീട് പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനെത്തി. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണസേനയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കാളികളായി.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുതല്‍ കുഴല്‍ക്കിണറിന് അകത്തേക്ക് ഓക്‌സിജന്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ക്യാമറയിലൂടെ കുട്ടിയുടെ ചലനങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചു. ഇതിനിടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ശബ്ദം റെക്കോഡ് ചെയ്ത് കുട്ടിയെ കേള്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് കുട്ടിയെ കുഴല്‍ക്കിണറില്‍നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്. അതീവഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന കുട്ടിയെ ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ അപകടത്തില്‍ അഞ്ചുവയസ്സുകാരി മരിച്ചതില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ലാല്‍ ഖട്ടാര്‍ അതീവ ദു:ഖം രേഖപ്പെടുത്തി.

ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയില്‍ രണ്ടുവയസ്സുകാരനായ സുജിത്ത് വില്‍സണ്‍ കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണ് മരണപ്പെട്ടത്. നാലുദിവസത്തോളം കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ കുടുങ്ങികിടന്ന സുജിത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ഊര്‍ജിത രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വിഫലമാവുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: five year old girl shivani fell into borewell in haryana, dies