ലഖ്‌നൗ: ആഗ്രയിലെ ബറോളി ആഹിര്‍ ബ്ലോക്കില്‍ അഞ്ച് വയസുകാരി പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. നാഗ്‌ല വിധിചന്ദ് ഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന ഷീലാ ദേവിയുടെ മകളാണ് മരിച്ചത്. ഒരു മാസമായി ജീവിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഷീലയുടെ കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കഴിക്കാന്‍ ഭക്ഷണം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അഞ്ച് വയസുകാരി മരിച്ചത്. തനിക്ക് ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാഞ്ഞതിനാലാണ് മകള്‍ക്ക് ഈ ഗതി വന്നതെന്ന് ഷീലാ ദേവി പറഞ്ഞു. 'അവള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കാന്‍ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതേത്തുടര്‍ന്ന് അവളുടെ ആരോഗ്യം മോശമായി. അതിനിടെ, പനികൂടി വന്നതോടെ അവള്‍ മരിച്ചു' - അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അധികൃതരൊന്നും അവരെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ലെന്ന് അയല്‍വാസികള്‍ പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം സഹായം വാഗ്ദാനംചെയ്ത് എത്തിയത് ശനിയാഴ്ച ആണെന്നും അയല്‍വാസികള്‍ പറയുന്നു.

National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a media report that 'a 5-year-old girl has allegedly died due to starvation & ill-health as the family was not able to get food & medicinal care for her in Agra' pic.twitter.com/d1dxmDDmdt