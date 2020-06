ഷോപിയാന്‍: കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനില്‍ ആറ് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ സുരക്ഷാ സേന അഞ്ച് ഭീകരരെ വധിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ സൈന്യത്തിനുനേരെ കല്ലേറ് ഉണ്ടായെന്നും കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുകയും പ്രദേശത്തെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തശേഷമാണ് ഭീകരരെ വധിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സുരക്ഷാ സേന സൗത്ത് കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനിലുള്ള റബാന്‍ പ്രദേശത്ത് തിരച്ചില്‍ തുടങ്ങിയത്. ഇതിനിടെ സുരക്ഷാ സേനക്കുനേരെ ഭീകരര്‍ വെടിവെപ്പ് നടത്തി. ആയുധം താഴെവെക്കാനും കീഴടങ്ങാനും സുരക്ഷാ സേന ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഭീകരര്‍ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. അവര്‍ വെടിവെപ്പ് തുടര്‍ന്നു. സുരക്ഷാ സേന തിരിച്ചടിച്ചതോടെയാണ് അഞ്ച് ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദ്ദീന്‍ ഭീകര സംഘടനയുടെ കമാന്‍ഡര്‍ ഫറൂഖ് അസദ് നല്ലിയും ഒരു വിദേശിയും അടക്കമുള്ളവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭീകരരുടെ ആയുധങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞമാസം കശ്മീരിലെ കുല്‍ഗാമില്‍ രണ്ട് ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Five terrorists killed in Kashmir's Shopian by security forces