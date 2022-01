ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബദ്ഗാമിലും പുല്‍വാമയിലുമായി നടന്ന രണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലായി അഞ്ച് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു. ലഷ്‌കര്‍ തൊയ്ബ, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകര സംഘടനയുടെ കമാന്‍ഡര്‍ സയീദ് വാനിയയും കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

2019 ഫെബ്രുവരി 14ന് 40 -ലധികം സി.ആര്‍.പി.എഫ് ജവാന്മാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ലത്പുര ഐ.ഇ.ഡി ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ സയീദ് വാനിയയും ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. 12 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അഞ്ച് ഭീകരരെ വധിക്കാന്‍ സാധിച്ചത് വലിയ വിജയമാണെന്ന് കശ്മീര്‍ ഐ.ജി പറഞ്ഞു.

05 #terrorists of #Pakistan sponsored proscribed #terror outfits LeT & JeM killed in dual #encounters in last 12 hours. JeM commander terrorist Zahid Wani & a Pakistani terrorist among the killed. Big #success for us: IGP Kashmir@JmuKmrPolice