പട്‌ന: വാര്‍ഡനെയും പതിനേഴുകാരനായ അന്തേവാസിയെയും വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അഞ്ച് കൗമാരക്കാര്‍ ബിഹാറിലെ ജൂവനൈല്‍ ഹോമില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. പുര്‍ണിയ നഗരത്തിലെ ജൂവനൈല്‍ ഹോമിലാണ് സംഭവമെന്ന് എന്‍ ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ബിജേന്ദ്ര കുമാര്‍ എന്നാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട വാര്‍ഡന്റെ പേര്.

രക്ഷപ്പെട്ട കുട്ടികളില്‍ ഒരാള്‍ ജനതാദള്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ മകനും മറ്റൊരാള്‍ ക്രിമിനല്‍ പശ്ചാത്തലമുള്ളയാളുമാണ്. കുട്ടികള്‍ക്ക് തോക്ക് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

രക്ഷപ്പെട്ട കുട്ടികളും വാര്‍ഡനും തമ്മില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കുട്ടികള്‍ ലഹരിക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇത്. തുടര്‍ന്ന് ബിജേന്ദ്ര കുമാര്‍ ലോക്കല്‍ ജൂവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ബോര്‍ഡിനെ സമീപിക്കുകയും കുട്ടികളെ മറ്റൊരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബിജേന്ദ്ര കുമാറിന്റെ ഈ ആവശ്യം ബുധനാഴ്ച അധികൃതര്‍ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ വിവരം അറിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ബിജേന്ദ്ര കുമാറിനെയും ജൂവനൈല്‍ ഹോമിലെ മറ്റൊരു അന്തേവാസിയെയും വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കുട്ടികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ചുമ മരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചയിടം കാണിച്ചുകൊടുത്തെന്ന സംശയത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് പതിനേഴുകാരനായ അന്തേവാസിയെയും ഇവര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം. സംഭവത്തില്‍ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്‍ട്ട് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

content highlights: Five teens from bihar juvanile home escaped after killing warden and inmate