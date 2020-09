ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ മൊത്തം കോവിഡ് കേസുകളില്‍ 62 ശതമാനവും തമിഴ്നാട്, ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്, കര്‍ണാടക, ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്ന് കേന്ദ്രം സര്‍ക്കാര്‍. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ 70 ശതമാനവും ആന്ധ്ര, ഡല്‍ഹി, കര്‍ണാടക, തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞു.

"ആന്ധ്രയില്‍ സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ആഴ്ചയില്‍ 13.7 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. കര്‍ണാടകയില്‍ 16.1 ശതമാനത്തിന്റെയും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 6.8 ശതമാനത്തിന്റെയും കുറവുണ്ടായി. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 17.1 ശതമാനം കുറവും." - പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 29.7 ലക്ഷമായെന്നും അത് സജീവ കേസുകളേക്കാള്‍ 3.5 മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്നും രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 11 ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് 19 ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇതിനിടെ, രാജ്യത്ത് പുതിയതായി കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് 83,883 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരികരിച്ചത്. കോവിഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷം ഒറ്റ ദിവസം ഇത്രയും കേസുകള്‍ ഇതാദ്യമാണ്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 38,53,407 ആയി. 8,15,538 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 29,70,493 ആളുകള്‍ കോവിഡില്‍ നിന്ന് മുക്തി നേടി. രാജ്യത്താകമാനം 67,376 പേര്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

