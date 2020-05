ന്യൂഡല്‍ഹി: ഏപില്‍ 30 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ രാജ്യത്ത്‌ ആകെ കോവിഡ് സ്ഥീരികരിച്ചവരില്‍ അഞ്ച് ശതമാനം പേര്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചിലേയും(ഐസിഎംആര്‍)മറ്റ് സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളിലേയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍മാര്‍ സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠനമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച നിഗനത്തിലെത്തിച്ചത്.

ഐസിഎംആര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ജേണല്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ 30 വരെ രാജ്യത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ച 40,184 കോവിഡ് കേസുകളില്‍ 2,082 പേര്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു-മൊത്തം രോഗികളുടെ 5.2 ശതമാനം. രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളതോ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതോ ആയ വ്യക്തികളുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കാണ് വൈറസ് ബാധയുണ്ടായത്.

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ കോവിഡ് 19 ന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചത് 947 പേരും ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവര്‍ 1,135 പേരുമാണ്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സി ആദ്യമായാണ് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തു വിടുന്നത്. ലബോറട്ടറി സര്‍വൈലന്‍സ് ഫോര്‍ SARS-CoV2 ഇന്‍ ഇന്ത്യ(Laboratory surveillance for SARS-CoV2 in India)എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2020 ജനുവരി 22 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 30 വരെ 1,021,518 സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 3.9 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ആകെയുള്ളതിന്റെ 25.3 % പേരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പകടിപ്പിക്കാത്തവരില്‍ നിന്നാണ് വൈറസ് പകര്‍ന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കോവിഡിനെ കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

Content Highlights; Five per cent of all COVID-19 cases in India till April end were healthcare staff ICMR report