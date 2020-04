ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ എട്ട് വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അഞ്ചെണ്ണവും കൊറോണ വൈറസ് മുക്തമായി. സിക്കിം, നാഗാലാന്‍ഡ്, അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്, മണിപ്പുര്‍, ത്രിപുര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിലവില്‍ ഒരാള്‍ക്കുപോലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. മറ്റ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍കൂടി ഉടന്‍ വൈറസ് മുക്തമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

അസമില്‍ എട്ടുപേര്‍ക്കും മേഘാലയയില്‍ 11 പേര്‍ക്കും മിസോറമില്‍ ഒരാള്‍ക്കും നിലവില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളും കൊറോണ പ്രതിരോധ നടപടികളുമായി മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഈ മൂന്ന് വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുതതുതായി ഒരാള്‍ക്കുപോലും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം ഫലപ്രദമായി തടഞ്ഞ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights; Five out of eight states of NorthEast now coronavirus free - Union Minister