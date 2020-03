ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് കൂടി വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ അറിയിച്ചു. ഇതില്‍ ഒരാള്‍ വിദേശത്തുനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ആളാണ്. ഇതോടെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ആകെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 35 ആയി ഉയര്‍ന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹിയില്‍ പുതിയ കൊറോണ കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതേസമയം സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക് ഡൗണില്‍ ജനം ബുദ്ധിമുട്ടിയതോടെ ആവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനും മറ്റും ഡല്‍ഹി നിവാസികള്‍ക്ക് ചില ഇളവുകള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. സമീപത്തുള്ള കടകളില്‍നിന്ന് അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനായി പുറത്തിറങ്ങാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ഫ്യൂ പാസ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അവശ്യ സര്‍വീസുകളുടെ ലഭ്യത എല്ലാവര്‍ക്കും ഉറപ്പാക്കാന്‍ അത്തരം ജോലിക്കാര്‍ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ കമ്പനി ഐഡി കാര്‍ഡ് കാണിച്ചാല്‍ മതി. അതില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഇ-പാസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. 1031 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ ഇ-പാസ് അനുവദിക്കുമെന്നും കെജ്രിവാള്‍ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം രാജ്യത്തെ ആകെ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം ബുധനാഴ്ച 606 ആയി ഉയര്‍ന്നു. പതിനൊന്ന് പേര്‍ ഇതുവരെ മരിച്ചു.

content highlights; Five new coronavirus cases confirmed in Delhi, total now at 35