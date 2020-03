ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി കലാപത്തിനിടെ ഐബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അങ്കിത് ശര്‍മ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസില്‍ അഞ്ച് പേരെകൂടി ഡല്‍ഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊലപാതകത്തില്‍ പങ്കുള്ള സല്‍മാന്‍ എന്നയാളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കേസില്‍ ആരോപണ വിധേയനായ എഎപി കൗണ്‍സിലര്‍ താഹിര്‍ ഹുസൈനും നേരത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഫിറോസ്, ജാവേദ്, ഗുല്‍ഫാം, ശുഹൈബ്, അനസ് എന്നിവരെയാണ് ശനിയാഴ്ച പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതില്‍ അനസ് മുസ്തഫാബാദ് സ്വദേശിയും മറ്റുള്ളവര്‍ ചാന്ദ്‌ബാഗ് സ്വദേശികളുമാണ്. ശര്‍മയുടെ കൊലപാതകത്തില്‍ 10-12 പേര്‍ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന്‌ പോലീസ് അറിയിച്ചു. രേഖാചിത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ രണ്ട് പ്രതികളെ കൂടി പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്.

ഡല്‍ഹി കലാപത്തിനിടെ ഫെബ്രുവരി 27ന് പശ്ചിമ ഡല്‍ഹിയിലെ ചാന്ദ്ബാഗ് പ്രദേശത്തെ അഴക്കുചാലില്‍നിന്നാണ് അങ്കിത് ശര്‍മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തിരുന്നത്.

