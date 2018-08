ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിയിലെ ഷോപിയാന്‍ ജില്ലയില്‍ കില്ലോറ ഗ്രാമത്തില്‍ സൈന്യവും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 5 തീവ്രവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാത്രി ആരംഭിച്ച ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതായാണ് വിവരം. ലഷ്‌കര്‍-ഇ-തൊയ്ബ ഭീകരരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍.

ഭീകരര്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന ഇന്റലിജന്‍സ് വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാത്രി സൈന്യം കില്ലോറ ഗ്രാമം വളയുകയായിരുന്നു. ഭീകരര്‍ സൈന്യത്തിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ആരംഭിച്ചത്. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ അഞ്ച് ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ജമ്മു കാശ്മീര്‍ ഡി.ജി.പി എസ്.പി വൈദ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ നടന്ന മറ്റൊരു ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ സൈന്യം രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചിരുന്നു. കശ്മീരിലെ സോപൂര്‍ ജില്ലയിലാണ് ഈ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നത്.

4 more bodies of terrorists visible at encounter site kiloora Shopian taking the total to 5 terrorists killed. Good Job boys , good for peace.