അമൃത്സര്‍: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം വളരെ കുറവുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് പഞ്ചാബ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വരെ 186 വൈറസ് ബാധിതര്‍ മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ളത്. എന്നാല്‍, 13 പേര്‍ മരിച്ചു. എസ്എഎസ് നഗര്‍, ജലന്ധര്‍, പഠാന്‍കോട്ട് എന്നീ ജില്ലകള്‍ റെഡ് സോണിലാണ്. വൈറസ് ബാധിതര്‍ കുറവാണെങ്കിലും കോവിഡ് 19 നേരിടുന്നതില്‍ മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് പഞ്ചാബ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ് സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടി. ഏപ്രില്‍ പത്തിനായിരുന്നു ഇത്. ഇത്തരത്തില്‍ തീരുമാനമെടുത്ത രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് പഞ്ചാബ്.

ചണ്ടീഗഢില്‍നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെയുള്ള ബാനൂരിലെ ജിയാന്‍ സാഗര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനെയാണ് പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നേരിടുന്നതിനുള്ള നോഡല്‍ സെന്ററായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കാണ് ഈ സ്ഥാപനം വഹിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ 14 നു ശേഷമുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതനെപ്പോലും മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവിടുത്തെ മെഡിക്കല്‍ സൂപ്രണ്ട് എസ്പിഎസ് ഗൊരായ ദി പ്രിന്റിനോട് പറഞ്ഞു.

ഒരാളെപ്പോലും ഇതുവരെ വെന്റിലേറ്ററില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. 500 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ സൗകര്യമുള്ള 20 ഐസിയുകളുണ്ട്. 26 ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടര്‍മാരും നാല് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാരും 22 സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും 82 നഴ്‌സുമാരും ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. എട്ട് മണിക്കൂര്‍ വീതമുള്ള മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളായാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ജീവനക്കാര്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരെ പരിചരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ജീവനക്കാര്‍ അഞ്ച് ദിവസത്തിനു ശേഷമെ തിരിച്ച് എത്തേണ്ടതുള്ളൂ. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസതടസമോ അടക്കമുള്ളവ ഉണ്ടോയെന്ന് ഈ സമയത്ത് നിരീക്ഷിക്കും.

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകർക്കാർക്കും ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ പലയിടത്തും സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുന്നുവെന്ന പരാതി ഉണ്ടെങ്കിലും ജിയാന്‍ സാഗര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ സ്ഥിതി അതല്ല. സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കൊന്നും ക്ഷാമമില്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. എന്‍9 5 മാസ്‌കുകളും ഗ്ലൗസുകളും ധരിച്ച് ശരീരം മുഴുവന്‍ മറച്ചാണ് ജീവനക്കാര്‍ വൈറസ് ബാധിതരെ പരിചരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചാണ് എല്ലാം. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത അണുനശീകര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആസുപത്രിയില്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

വൈറസ് ബാധിതനുമായി ഒരു ആംബുലന്‍സ് എത്തിയാല്‍ പ്രത്യേക ഗോവണിയിലൂടെയാണ് ആശുപത്രിക്കുള്ളില്‍ എത്തിക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യേക വഴി നിരന്തരം അണുവിമുക്തമാക്കുന്നു. കൊറോണ വാര്‍ഡിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ദിവസവും മൂന്നോ നാലോ തവണയാണ് അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു.

ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടായി കണ്ടെത്തിയയിട്ടുള്ള ജവഹര്‍പുര്‍ ഗ്രാമം പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ സീല്‍ചെയ്തു കകഴിഞ്ഞു. ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പോയിന്റില്‍ പോലീസ് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിന്റെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയില്‍ പോലീസ് റോന്തുചുറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമത്തില്‍നിന്ന് ആരും പുറത്തുപോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത്. പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിടട്ടുള്ള പോലീസുകാര്‍ക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും സാനിറ്റൈസറും മാസ്‌കുകളും ദിവസവും രണ്ടു തവണ എത്തിക്കുന്നു.

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കാണ് സീല്‍ ചെയ്ത ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകളില്‍ അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല. ഗ്രാമവാസികള്‍ ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചാല്‍മതി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അവയെല്ലാം വീടുകളില്‍ എത്തിച്ചുനല്‍കും. അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ എത്തിക്കുന്ന വാഹനത്തില്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം നല്‍കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം അടക്കമുള്ളവയാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ദി പ്രിന്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

കടപ്പാട് - ThePrint.in

Content Highlights: Five day break for staff— how Punjab is handling Covid-19