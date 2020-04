ഭുവനേശ്വര്‍: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെന്നൈയില്‍ നിന്ന് 25 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കടല്‍മാര്‍ഗം ഒഡീഷയിലെത്തി. ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലെത്താന്‍ ഇവര്‍ ബോട്ടുമാര്‍ഗം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 1,100 കിലോമീറ്ററോളം ഇവര്‍ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു.

ഒഡീഷയിലെ ഗഞ്ജം തീരത്ത് എത്തിച്ചേര്‍ന്നയുടനെ തന്നെ തൊഴിലാളികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി തഹസില്‍ദാര്‍ ഹരപ്രസാദ് ഭോയി അറിയിച്ചു. ഇവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കുകയും പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്തതായി തഹസില്‍ദാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഏപ്രില്‍ 24 നാണ് ഇവര്‍ ചെന്നൈയില്‍ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള 14 തൊഴിലാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 39 പേര്‍ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ചൊന്നൈയില്‍ നിന്ന് വാടകയ്ക്കാണ് ഇവര്‍ ബോട്ട് ലഭ്യമാക്കിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ ദാങ്കുരു തീരത്തിറങ്ങിയതായി തഹസില്‍ദാര്‍ അറിയിച്ചു.

ഏപ്രില്‍ 20 ന് 27 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് സമീപം ഇച്ഛാപൂര്‍ണ തീരത്തെത്തിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച മറ്റ് 38 തൊഴിലാളികള്‍ പതി സോനേപൂര്‍ തീരത്തും എത്തി. കടല്‍മാര്‍ഗം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ എല്ലാവര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയതായി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ കടുത്ത ജാഗ്രത പുലര്‍ത്താനുള്ള നിര്‍ദേശം പോലീസിന് നല്‍കിയതായി ഗതാഗതമന്ത്രി പദ്മനാഭ ബെഹറ അറിയിച്ചു.

