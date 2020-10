ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തിയിലെ യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കു സമീപം സംഘര്‍ഷം പുകയുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങും ആദ്യമായി നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തുന്നു.

നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും നവംബര്‍ 17ന് നടക്കുന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ ഇരുവരും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ മുഖാമുഖം വരും. ഗാല്‍വന്‍ താഴ്‌വരയിലെ സംഘര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് മോദിയും ഷി ജിന്‍പിങ്ങും മുഖാമുഖം എത്തുന്നത്.

ആഗോള സ്ഥിരതയും സുരക്ഷാ സഹകരണവും നൂതനമായ വളര്‍ച്ചയും ബ്രിക്‌സ് സഹകരണത്തിലൂടെ എന്നതാണ് ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രമേയമെന്ന് ബ്രിക്‌സ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ബ്രസീല്‍, ചൈന, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രിക്‌സിലെ അംഗങ്ങള്‍.

സമാധാനവും സുരക്ഷയും, സാമ്പത്തികവും ധനകാര്യവും, സാംസ്‌കാരവും ജനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സാംസ്‌കാരിക വിനിമയവും എന്നീ മേഖലകളില്‍ ഈ വര്‍ഷം അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളും അടുത്ത നയതന്ത്ര സഹകരണം പുലര്‍ത്തുന്നത് തുടര്‍ന്നുവെന്ന് ബ്രിക്‌സ് പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

