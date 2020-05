ഹൈദരാബാദ്: ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് കുടുങ്ങിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ തിരികെയെത്തിക്കാന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ട്രെയിന്‍ തെലങ്കാനയില്‍ നിന്ന് ജാര്‍ഖണ്ഡിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. തെലങ്കാനയിലെ ലിംഗമ്പള്ളി നിന്ന് ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ഹതിയ ജില്ലയിലേക്കുള്ളതാണ് ട്രെയിന്‍. 1,200 തൊഴിലാളികളാണ് ട്രെയിനിലുള്ളത്.

സാമൂഹിക അകലം സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണ് ട്രെയിനില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിനില്‍ ഒരു കംപാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ 72 പേര്‍ക്ക് യാത്രചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ എന്നാല്‍ സാമൂഹിക അകലം സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് 54 പേര്‍ മാത്രമേ നിലവില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

തെലങ്കാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന മാനിച്ചാണ് പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ ഓടിച്ചതെന്ന് സൗത്ത് സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേ വക്താവ് പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാരെ മുന്‍കൂട്ടി പരിശോധിക്കുകയും സ്റ്റേഷനിലും ട്രെയിനിലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ മുന്‍കരുതലുകളും പാലിച്ചതായി വക്താവ് പറഞ്ഞു.

24 കോച്ചുകളിലായി 1,200 ഓളം കുടിയേറ്റക്കാരെ ട്രെയിന്‍ എത്തിക്കുന്നുവെന്നും തെലങ്കാനയിലെ ലിംഗമ്പള്ളിയില്‍ നിന്ന് ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ ഹതിയയിലേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ പുലര്‍ച്ചെ 4:50 ന് പുറപ്പെട്ടുവെന്നും റെയില്‍വേ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ അരുണ്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കൂടുതല്‍ ട്രെയിനുകളെക്കുറിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ കേന്ദ്രം അനുമതി നല്‍കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കുടിയേറ്റക്കാരെ ട്രെയിനില്‍ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉത്തരവിനെത്തുടര്‍ന്ന് പഞ്ചാബ്, ബീഹാര്‍, രാജസ്ഥാന്‍, മഹാരാഷ്ട്ര, ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: First special train to ferry migrants stranded in Covid-19 lockdown begins journey