കൊഹിമ: വിവിധയിടങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 1,477 തൊഴിലാളികളുമായി ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് ചൊവാഴ്ച പുറപ്പെട്ട ശ്രമിക് പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ ദിമാപുരിലെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പുറപ്പെട്ട ട്രെയിന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ദിമാപുര്‍ റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി നാഗാലാന്‍ഡിലേക്കുള്ള ആദ്യ ശ്രമിക് ട്രെയിനാണിത്. അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്മിഷണറും ദിമാപുര്‍ കോവിഡ്-19 എംപവേര്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നതുമായ വൈ കിഖേതോ സേമ, ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണര്‍ അനൂപ് ഖിന്‍ചി, പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍ റോത്തിഹു ടെറ്റ്‌സിയോ, ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ തിയാസുനേപ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിച്ചു.

സ്റ്റേഷനില്‍ അണുവിമുക്തമാക്കപ്പെട്ട രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലാളികള്‍ സ്റ്റേഷന് പുറത്തേക്കെത്തി. തൊഴിലാളികളെ മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അഗ്രി എക്‌സ്‌പോ സൈറ്റിലേക്ക് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ബസുകളില്‍ കൊണ്ടുപോയി.

ദിമാപുര്‍, മോണ്‍, പെരെന്‍ എന്നീ ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ വിവിധ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിച്ചു. ബാക്കി ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ളവരെ കൊഹിമയിലെ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. രാജ്യത്ത് വിവിധസ്ഥലങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാഗാലാന്‍ഡുകാരെ തിരികെയെത്തിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

