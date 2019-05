ന്യൂഡല്‍ഹി : 17-ാം ലോക്സഭയുടെ ആദ്യസമ്മേളനം ജൂണ്‍ ആറുമുതല്‍ 15 വരെ ചേരുമെന്ന് സൂചന. വ്യാഴാഴ്ച നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ആദ്യമന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലായിരിക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ച അന്തിമതീരുമാനം. അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ, സ്പീക്കറുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയാണ് ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രധാന കാര്യപരിപാടികള്‍.

സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യദിവസം രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനപ്രസംഗം നടക്കും. പാര്‍ലമെന്റിന്റെ സെന്‍ട്രല്‍ ഹാളില്‍ ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത യോഗത്തിലായിരിക്കും രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനം. തുടര്‍ന്ന് പ്രോട്ടം സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. പ്രോട്ടം സ്പീക്കറുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരിക്കും പുതിയ ലോക്സഭാംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ. ജൂണ്‍ 10-നായിരിക്കും സ്പീക്കറുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

11-ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയം ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെടുക്കും. ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്കുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മറുപടി നല്‍കും.

