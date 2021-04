ന്യൂഡല്‍ഹി: പതിനാറ് കൊല്ലമായി പിന്തുടരുന്ന വിദേശനയത്തില്‍ ഇന്ത്യ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാന്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ നല്‍കിയ സഹായവാഗ്ദാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാമെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ ദീര്‍ഘകാലമായി പിന്തുടര്‍ന്നു വരുന്ന നയത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സാണ് നയം മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്‌.

രാജ്യം നേരിടുന്ന ഓക്‌സിജന്‍ക്ഷാമം, മരുന്നുകളുടേയും അനുബന്ധഉപകരണങ്ങളുടേയും ലഭ്യതക്കുറവ് എന്നിവ അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാന്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാമെന്ന തീരുമാനം സ്വാശ്രയത്വവും സ്വയം പര്യാപ്തതയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വിദേശസ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള പാരിതോഷികങ്ങള്‍, സംഭാവനകള്‍, മറ്റ് സഹായങ്ങള്‍ എന്നിവ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന കര്‍ശനനിലപാടില്‍ അയവ് വരുത്തും.

അടിയന്തരസാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളും ജീവന്‍രക്ഷാ മരുന്നുകളും ഇന്ത്യ ചൈനയില്‍ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. അടിയന്തരസാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ അനുബന്ധഉപകരണങ്ങള്‍ക്കായി ചൈനയെ ഇന്ത്യ സമീപിച്ചേക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. 25,000 ഓക്‌സിജന്‍ കോണ്‍സന്‍ട്രേറ്ററുകള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിതരണത്തിനായി തയ്യാറാകുന്നതായി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ചൈനീസ് അംബാസിഡര്‍ സണ്‍ വെയ്ന്‍ദോങ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കോവിഡ് സാഹചര്യം നേരിടാന്‍ പാകിസ്താന്‍ നീട്ടിയ സഹായഹസ്തം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലുള്ളതായി സൂചനയുണ്ട്.

മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് വിദേശസഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നയം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നത്. 2004 ലെ സുനാമി ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്തിന് വിദേശസഹായം ആവശ്യമില്ലെന്നും ദുരന്തം നേരിടാനും അതിജീവിക്കാനും ഇന്ത്യ പര്യാപ്തമാണെന്നും മന്‍മോഹന്‍ സിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അത്യാവശ്യഘട്ടമുണ്ടായാല്‍ മാത്രം വിദേശസഹായം തേടാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കശ്മീര്‍ ഭൂകമ്പം(2005), കശ്മീര്‍ പ്രളയം(2014) ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയം(2013) എന്നീ അവസരങ്ങളില്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു വെച്ച സഹായം ഇന്ത്യ നിരസിച്ചിരുന്നു. 2018 ല്‍ കേരളത്തില്‍ പ്രളയമുണ്ടായസമയത്ത് യുഎഇ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 700 കോടിയുടെ ധനസഹായം സ്വീകരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് രൂക്ഷമായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതിനോടകം ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങള്‍ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യുഎസ്, യുകെ, ഫ്രന്‍സ്, ജര്‍മനി, റഷ്യ, അയര്‍ലന്‍ഡ്, ബെല്‍ജിയം,റൊമേനിയ, ലക്‌സംബര്‍ഗ്, പോര്‍ച്ചുഗല്‍, സ്വീഡന്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഭൂട്ടാന്‍, സിങ്കപ്പുര്‍, സൗദി അറേബ്യ, ഹോങ്കോങ്, തായ്‌ലന്‍ഡ്, ഫിന്‍ലന്‍ഡ്, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്, നോര്‍വേ, ഇറ്റലി, യുഎഇ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സഹായം വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. പിഎം-കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ടിലേക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംഭാവനകള്‍ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൈക്കൊണ്ട കേന്ദ്രതീരുമാനം വിദേശസഹായമാവാമെന്ന സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ റെഡ്‌ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് സഹായമെത്തിക്കണമെന്നാണ് വിദേശരാജ്യങ്ങളോട് സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ് സൂചന. കൂടാതെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാന്‍ വിദേശസ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള സഹായം സ്വീകരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഹൈഡ്രോക്‌സിക്ലോറോക്വിന്‍ മുതല്‍ വാക്‌സിന്‍ വരെയുള്ള കയറ്റുമതിയ്ക്ക് പകരമായാണ് വിദേശരാജ്യങ്ങള്‍ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

