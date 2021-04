മുംബൈ: ഏഴ് ഒഴിഞ്ഞ ടാങ്കറുകളുമായി ആദ്യ 'ഓക്സിജൻ എക്‌സ്പ്രസ്' നവി മുംബൈയില്‍ നിന്ന് വിശാഖപട്ടണത്തിലേക്ക് തിങ്കളാഴ്ച യാത്ര തിരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഓക്‌സിജന്‍ ടാങ്കറുകളില്‍ നിറച്ച് തീവണ്ടി മടങ്ങിയെത്തും.

മുംബൈയില്‍ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള നവി മുബൈയിലെ കലംബൊലി ഗുഡ്‌സ് യാഡില്‍ നിന്ന് വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീല്‍ പ്ലാന്റിലേക്ക് റോ-റോ(റോള്‍-ഓണ്‍-റോള്‍-ഓഫ്) ട്രെയിന്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പുറപ്പെട്ടതായി സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. ടാങ്കറുകളില്‍ ലിക്വിഡ് മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ നിറച്ച ശേഷം മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന തീവണ്ടിയില്‍ നിന്ന് വിവിധ കോവിഡ് ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഓക്‌സിജനെത്തിക്കും.

കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ പങ്കു ചേര്‍ന്ന് ആദ്യമായാണ് റെയില്‍വേ ഓക്‌സിജന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ഓടിക്കുന്നതെന്നും ഹരിത ഇടനാഴി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ലിക്വിഡ് മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജനുമായി തീവണ്ടി മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Railways is running its first Oxygen Express in its fight against COVID-19. The Ro-Ro service with 7 empty tankers departed from Kalamboli, Maharashtra for Vizag today.

